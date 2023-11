FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Zalando nach Zahlen zum dritten Quartal von 26 auf 23 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Eine nachhaltige Aufhellung des Marktumfelds sei (noch) nicht in Sicht, schrieb Analyst Thomas Maul in einer am Freitag vorliegenden Studie. Negativ fielen insbesondere der Rückgang der aktiven Kunden und die geringere Bestellfrequenz auf, positiv seien dagegen der Anstieg des durchschnittlichen Warenkorbwerts und die Steigerung des Partnerprogrammanteils. Zalando sei gut positioniert, um von einer Aufhellung des Marktumfelds überdurchschnittlich zu profitieren./tih/he



