NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Zalando auf "Neutral" belassen. Die Analystin Georgina Johanan wertete am Montag die aktuellen Zahlen zum europäischen Onlinehandel aus. Zalando liege hinsichtlich der Markterwartungen an das zweite Quartal in der Spur, aber sicherlich nicht darüber, schrieb sie./ag/ajx



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.06.2025 / 22:13 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.06.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.