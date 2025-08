Zalando-Aktie gibt kräftig nach: Zalando meldet moderates Wachstum - ABOUT YOU-Integration erst ab Q3

Zalando hat - noch ohne ABOUT YOU - im zweiten Quartal einstellige Wachstumsraten bei Umsatz und Bruttowarenvolumen sowie operativem Gewinn verzeichnet.

Die Marge blieb stabil, die Ergebnisse lagen im Rahmen der Konsenserwartungen.

Wie der Berliner Online-Modehändler mitteilte, stieg der bereinigte operative Gewinn vor Zinsen und Steuern (bereinigtes EBIT) im Quartal um 8 zum Vorjahr Prozent auf 186 Millionen Euro. Die Marge blieb stabil bei 6,5 Prozent.

Der Umsatz wuchs um 7,3 Prozent auf 2,8 Milliarden Euro. Das Bruttowarenvolumen (GMV), die für Online-Marktplätze wichtigere Größe, stieg um 5,0 Prozent auf 4,1 Milliarden Euro.

Das Segment Business-to-Consumer (B2C) steigerte die Zahl der aktiven Kunden und Kundinnen um 6,1 Prozent auf 52,9 Millionen. Der Umsatz stieg um 6,8 Prozent auf 2,6 Milliarden Euro. Das bereinigte EBIT erreichte 174 Millionen Euro, 9 Millionen Euro mehr als im Vorjahr.

Das Segment Business-to-Business (B2B) - Zalandos Logistik-, Software- und Service-Infrastruktur für das E-Commerce-Geschäft von Marken und Einzelhändlern - verzeichnete den Angaben zufolge beim Umsatz zweistellige Wachstumsraten von 12,2 Prozent auf 262 Millionen Euro. Das bereinigte EBIT lag bei 11 Millionen Euro, die Marge verbesserte sich um 1,3 Prozentpunkte auf 4,3 Prozent. Angetrieben wurde das Wachstum den Angaben durch Zeos Fulfilment, vor kurzem konnte der britische Modehändler als Logistikkunde gewonnen werden, die Kooperation soll im zweiten Halbjahr ausgeweitet werden.

Zalando hat nun Ziele für das Gesamtjahr inklusive ABOUT YOU veröffentlicht. Ab dem dritten Quartal wird Zalando inklusive ABOUT YOU berichten.

So bewegt sich die Zalando-Aktie

Die Zalando-Aktie verliert via XETRA zeitweise 7 Prozent auf 23,51 Euro. Nach kräftigen Kursgewinne zum Handelsauftakt haben die Aktien von Zalando am Mittwoch ins Minus gedreht.

Der Online-Händler Zalando rechnete nach einem starken zweiten Quartal beim Ausblick die Übernahme von ABOUT YOU ein. Nach Abschluss der Transaktion Mitte Juli seien 2025 ein Umsatz von 12,1 bis 12,4 Milliarden Euro und ein bereinigtes Ergebnis vor Zinsen und Steuern von 550 bis 600 Millionen Euro zu erwarten, hieß es. Zalando könne sich dabei auf eine starke Entwicklung im ersten Halbjahr stützen. Zudem seien im zweiten Halbjahr weitere Effizienzgewinne bei den Kosten sowie erste Synergien zu erwarten, hieß es weiter.

Analystin Georgina Johanan von der US-Bank JPMorgan verwies darauf, dass das Management zuversichtlich sei, den Bruttowarenwert im dritten Quartal im mittleren einstelligen Prozentbereich steigern zu können. Das lege einen besser als bislang erwartet laufenden Online-Handel nahe.

Allerdings nannte die Expertin die jüngste Entwicklung der Profitabilität enttäuschend. "Es könnte dem Aktienkurs schwerfallen, den Tag deutlich höher zu beenden", hatte ihre vorbörsliche Kursprognose gelautet.

Ähnlich war die Einschätzung Adam Cochranes von der Deutschen Bank: "Wir rechnen mit Kursgewinnen zur Eröffnung nach dem überraschend erhöhten Ausblick, die dann aber schwinden angesichts des Zustands der Geschäfte im zweiten Halbjahr". So sei die Bruttomarge im zweiten Quartal infolge höherer Rabatte zurückgegangen. Dies und eine vorsichtigere Umsatzprognose ließen für das zweite Halbjahr nichts Gutes erwarten.

DOW JONES / FRANKFURT (dpa-AFX)