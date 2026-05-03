Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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03.05.2026 18:37:53
‘Devil Wears Prada’ Sequel Leads Box Office With $77 Million
It was the biggest opening weekend for a traditional comedy in 11 years. One analyst called the debut “sensational.”Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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