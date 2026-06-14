Box Aktie
WKN DE: A110YG / ISIN: US10316T1043
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14.06.2026 20:38:14
‘Disclosure Day’ Ends Spielberg’s Summer Box Office Drought
Steven Spielberg’s original science-fiction movie collected an estimated $44 million in North America, giving the director his first new-to-the-screen summer hit in 24 years.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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