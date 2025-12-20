Lyft Aktie
WKN DE: A2PE38 / ISIN: US55087P1049
|
20.12.2025 04:24:00
2 Stats and 1 Trend to Watch With LYFT Stock in 2026
In its particular industry, Lyft (NASDAQ: LYFT) is generally thought of as the No. 2 to Uber Technologies (NYSE: UBER), but the former's 40% return this year has captured more people's attention. Lyft stock has actually outperformed Uber this year, although the five-year picture is much different. And while the S&P 500's performance didn't keep up with Lyft in 2025 (up 16%), the index's 83% gain over the past five years handily outperforms Lyft stock's 62% decline over the same stretch.Investors considering Lyft stock for 2026 will have to determine if Lyft's future stock movements are going to reflect 2025's successes or revert to underperforming the S&P 500 (as it has for most of its existence). Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lyftmehr Nachrichten
|
04.11.25
|Ausblick: Lyft präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.10.25
|Erste Schätzungen: Lyft informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Lyft stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
04.08.25
|Lyft-Aktie höher: Uber-Konkurrent Lyft kooperiert mit chinesischer Firma für Robotaxis in Europa (dpa-AFX)
|
04.08.25
|Autonomes Fahren: Lyft plant Einsatz chinesischer Robotaxis in Europa ab 2026 (Spiegel Online)
|
04.08.25
|Autonomes Fahren: Lyft plant ab 2026 Einsatz chinesischer Robotaxis in Europa (Spiegel Online)