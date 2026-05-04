Real Estate Aktie

Real Estate für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0ES5S / ISIN: AU000000RNC6

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04.05.2026 13:49:00

2 Top Bargain Stocks Ready for a Bull Run

Finding undervalued companies and holding them for the long run is one of the best ways to make money in the stock market, especially if those companies have been clocking outstanding growth.We are going to take a closer look at two such value stocks in this article -- Micron Technology (NASDAQ: MU) and Opera (NASDAQ: OPRA). Both companies have been experiencing solid growth, and the good news is that they can be bought at really attractive valuations right now.Let's take a closer look at their prospects and check why buying these two stocks right now could turn out to be a smart move.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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