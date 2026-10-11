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11.10.2026 19:40:00

3 Quantum Computing Stocks Poised to Outperform IonQ and Rigetti This Month

IonQ (NYSE: IONQ) and Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) get most of the attention whenever quantum computing comes up, largely because they were among the first to go public and have spent years building retail investor followings.

But the businesses I'd actually want exposure to this month aren't the loudest names in the room. These three are either newer to the public markets, backed by a much larger parent, or positioned to win no matter which quantum approach eventually comes out on top. Some of these tickers are typically correlated with something completely different from quantum computing, but they are making moves that are hard to ignore.

Image source: Getty Images.

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