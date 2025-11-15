United Parcel Service Aktie
WKN: 929198 / ISIN: US9113121068
|
15.11.2025 09:32:00
3 Reasons to Buy United Parcel Service Stock Like There's No Tomorrow
United Parcel Service (NYSE: UPS) has a lofty 6.8% dividend yield, which might be enticing to income investors. But a dividend payout ratio over 100%, coupled with the business reset taking shape, pull the stock out of the dividend camp and put it firmly into the turnaround arena. From that vantage point, UPS could be very attractive. Here are three reasons why.Emotions on Wall Street generally swing from overly enthusiastic to overly pessimistic. During the coronavirus pandemic's height, when online shopping was the only option for many consumers, demand for shipping services spiked. Investors bid up the price of UPS as if demand would never return to normal. When demand did, in fact, return to normal, shares plummeted. They are now down over 50% from the peak reached in early 2022.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
