Plug Power Aktie

Plug Power

WKN DE: A1JA81 / ISIN: US72919P2020

28.11.2025 12:01:00

3 Reasons to Forget Plug Power Stock

The highest price target for Plug Power (NASDAQ: PLUG) stock on Wall Street is $7 per share. The hydrogen stock is currently trading below $2 per share as of the time of this writing, and that's after the stock's 140%-plus run-up in the past six months.You'd think Plug Power makes for a compelling investment case. Instead, I'll give you three compelling reasons why you should forget this stock.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
