Rigetti Computing Aktie

Rigetti Computing für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034

News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
Unternehmen
Termine
Profil
>
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
12.11.2025 11:45:00

5 Things Investors Should Know Before Buying Rigetti Computing Stock

Some of the luster of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) has faded in recent weeks, with its shares sinking more than 40% below the peak set last month. However, Rigetti remains a huge winner after skyrocketing nearly 2,000% over the last year.Is Rigetti a smart pick to buy after its significant pullback? Here are five things investors should know before buying this quantum computing stock.Rigetti Computing is targeting a huge potential market. Boston Consulting Group (BCG) projects that quantum computing could create economic value of between $450 billion and $850 billion by 2040. The consulting firm thinks that this will translate to a quantum hardware and software market of $90 billion to $170 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
