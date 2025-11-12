Rigetti Computing Aktie
WKN DE: A3DE3J / ISIN: US76655K1034
|
12.11.2025 11:45:00
5 Things Investors Should Know Before Buying Rigetti Computing Stock
Some of the luster of Rigetti Computing (NASDAQ: RGTI) has faded in recent weeks, with its shares sinking more than 40% below the peak set last month. However, Rigetti remains a huge winner after skyrocketing nearly 2,000% over the last year.Is Rigetti a smart pick to buy after its significant pullback? Here are five things investors should know before buying this quantum computing stock.Rigetti Computing is targeting a huge potential market. Boston Consulting Group (BCG) projects that quantum computing could create economic value of between $450 billion and $850 billion by 2040. The consulting firm thinks that this will translate to a quantum hardware and software market of $90 billion to $170 billion. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Nachrichten
|
28.07.25
|Erste Schätzungen: Rigetti Computing zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Rigetti Computing Inc Registered Shsmehr Analysen
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Rigetti Computing Inc Registered Shs
|22,80
|-6,94%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Shutdown beendet: ATX schwächer -- DAX leichter -- Wall Street tiefer-- Märkte in Fernost letztlich höher
Der heimische Aktienmarkt präsentiert von seiner ruhigen Seite, während das deutsche Börsenbarometer Verluste einsteckt. Die US-Börsen eröffnen die Sitzung am Donnestag verhalten. An Asiens Börsen ging es am Donnerstag überwiegend leicht aufwärts.