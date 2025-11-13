Volkswagen Aktie
WKN: 766400 / ISIN: DE0007664005
|
13.11.2025 08:11:00
Abgasbetrug von Volkswagen: Ein weiterer Prozess beginnt
In Braunschweig startet abermals ein Prozess gegen frühere Führungskräfte bei Volkswagen. Ihnen droht eine Gefängnisstrafe.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Aktien in diesem Artikel
|Volkswagen (VW) St.
|99,25
|-1,34%
|Volkswagen (VW) AG Vz.
|97,34
|-1,48%