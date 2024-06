adidas-Analyse: adidas-Aktie von RBC Capital Markets mit Outperform bewertet

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas mit einem Kursziel von 250 Euro auf "Outperform" belassen. Nike und Puma hätten in den vergangenen Jahren Marktanteile gewonnen, Adidas hingegen verloren, schrieb Analyst Piral Dadhania in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. Der größte deutsche Sportartikelhersteller zeige derzeit aber die stärkste Dynamik und die Aktien blieben sein Favorit.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die adidas-Aktie am Tag der Analyse

Die Aktie notierte um 12:22 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 234,40 EUR zu. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über Luft nach oben von 6,66 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 130 366 adidas-Aktien. Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 27,7 Prozent zu Buche. Mit der Q2 2024-Bilanzvorlage von adidas wird am 31.07.2024 gerechnet.

