Advanced Drainage Systems Aktie
WKN DE: A117FL / ISIN: US00790R1041
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21.05.2026 12:45:30
Advanced Drainage Systems Inc. Reports Fall In Q4 Income
(RTTNews) - Advanced Drainage Systems Inc. (WMS) revealed earnings for fourth quarter that Drops, from last year
The company's earnings totaled $35.23 million, or $0.43 per share. This compares with $76.78 million, or $0.99 per share, last year.
Excluding items, Advanced Drainage Systems Inc. reported adjusted earnings of $1.07 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 9.9% to $676.76 million from $615.76 million last year.
Advanced Drainage Systems Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $35.23 Mln. vs. $76.78 Mln. last year. -EPS: $0.43 vs. $0.99 last year. -Revenue: $676.76 Mln vs. $615.76 Mln last year.
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