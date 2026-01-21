Erste Schätzungen: Advanced Drainage Systems legt Quartalsergebnis vor

Advanced Drainage Systems öffnet voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,10 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,04 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 687,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 0,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 690,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

10 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,95 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 5,76 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 2,99 Milliarden USD, gegenüber 2,90 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at