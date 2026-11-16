Aecom Technology Aktie
WKN DE: A0MMEV / ISIN: US00766T1007
|
16.11.2026 22:21:52
AECOM Bottom Line Rises In Q4
(RTTNews) - AECOM (ACM) announced a profit for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's earnings totaled $126.257 million, or $0.98 per share. This compares with $120.372 million, or $0.90 per share, last year.
Excluding items, AECOM reported adjusted earnings of $210.9 million or $1.63 per share for the period.
The company's revenue for the period fell 7.1% to $3.878 billion from $4.175 billion last year.
AECOM earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $126.257 Mln. vs. $120.372 Mln. last year. -EPS: $0.98 vs. $0.90 last year. -Revenue: $3.878 Bln vs. $4.175 Bln last year.
Fiscal 2027 Financial Guidance: Adjusted EPS of between $6.15 and $6.35 Non-GAAP Values are from continuing operations
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aecom Technology Corp
Analysen zu Aecom Technology Corp
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Aecom Technology Corp
|65,50
|3,15%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX fallen letztlich zurück -- Wall Street schließt in Rot -- Asiens Börsen schließlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt gab am Montag nach. Der deutsche Aktienmarkt fiel ebenso zurück. An der Wall Street ging es zum Wochenstart nach unten. Zum Wochenbeginn ging es an den Börsen in Fernost mehrheitlich abwärts.