Affiliated Managers Group Aktie
WKN: 910682 / ISIN: US0082521081
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01.05.2026 12:55:07
Affiliated Managers Group, Inc. Announces Climb In Q1 Bottom Line
(RTTNews) - Affiliated Managers Group, Inc. (AMG) revealed a profit for its first quarter that Increased, from last year
The company's bottom line totaled $146.4 million, or $3.84 per share. This compares with $99.2 million, or $2.20 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 9.7% to $544.9 million from $496.6 million last year.
Affiliated Managers Group, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $146.4 Mln. vs. $99.2 Mln. last year. -EPS: $3.84 vs. $2.20 last year. -Revenue: $544.9 Mln vs. $496.6 Mln last year.
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