Ahold Delhaize Aktie

34,15EUR 0,31EUR 0,92%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
22.09.2025 06:12:25

Ahold Delhaize (Ahold) Buy

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für die Aktien von Ahold Delhaize von 39,50 auf 42 Euro angehoben und die Papiere von "Hold" auf "Buy" hochgestuft. In den vergangenen Monaten seien die Sorgen um die Entwicklung des US-Dollar, Preiskampf und neuerlichen Fokus von Amazon auf Nahrungsmittelhandel hochgekocht - übertrieben hoch, schrieb Frederick Wild in seiner am Montag vorliegenden Kaufempfehlung. Der Wertverlust der Aktien des Handelskonzerns verkenne seine vorhandenen Stärken und auch die Chancen, die sich aus einer möglichen Branchenkonsolidierung ergeben./rob/ag/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 19.09.2025 / 15:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.09.2025 / 07:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Buy
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
42,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
34,03 € 		Abst. Kursziel*:
23,42%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
34,15 € 		Abst. Kursziel aktuell:
22,99%
Analyst Name::
Frederick Wild 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Ahold Delhaize (Ahold)mehr Nachrichten