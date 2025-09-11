NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Die überraschend guten Quartalszahlen und der angehobene Ausblick von US-Konkurrent Kroger ließen keine klaren Rückschlüsse für den niederländischen Supermarktbetreiber zu, schrieb Borja Olcese in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Denn der Umsatzdynamik von Kroger und den sich verbessernden Bruttomargentrends von Kroger und Walmart stehe ein Margenrückschlag bei Ahold Delhaize gegenüber. Seine Prognosen für das Unternehmen lägen weiterhin klar unter dessen Zielsetzungen sowie den Konsensschätzungen./rob/gl/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.09.2025 / 14:49 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 14:49 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.