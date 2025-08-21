NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Analyst Borja Olcese zog nach den vom US-Einzelhandelskonzern Walmart vorgelegten Quartalszahlen Rückschlüsse auf die belgisch-niederländische Supermarktkette. Er verwies laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass Strategie, Umsetzung von Managementzielen, Prioritäten und der Mix der beiden Lebensmittelhändler nur schwer vergleichbar seien./rob/ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:48 / BST





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.