Ahold Delhaize Aktie

35,51EUR -0,06EUR -0,17%
Ahold Delhaize für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2ANT0 / ISIN: NL0011794037

21.08.2025 21:22:11

Ahold Delhaize (Ahold) Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Ahold Delhaize auf "Underweight" mit einem Kursziel von 24,65 Euro belassen. Analyst Borja Olcese zog nach den vom US-Einzelhandelskonzern Walmart vorgelegten Quartalszahlen Rückschlüsse auf die belgisch-niederländische Supermarktkette. Er verwies laut einer am Donnerstag vorliegenden Studie darauf, dass Strategie, Umsetzung von Managementzielen, Prioritäten und der Mix der beiden Lebensmittelhändler nur schwer vergleichbar seien./rob/ck/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:26 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.08.2025 / 18:48 / BST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Ahold Delhaize (Ahold) Underweight
Unternehmen:
Ahold Delhaize (Ahold) 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
24,65 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
35,60 € 		Abst. Kursziel*:
-30,76%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
35,51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-30,58%
Analyst Name::
Borja Olcese 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

