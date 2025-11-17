Verluste in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:02 Uhr um 0,78 Prozent tiefer bei 24 813,52 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,472 Prozent auf 24 890,10 Punkte an der Kurstafel, nach 25 008,24 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 25 166,15 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 24 803,83 Punkten verzeichnete.

NASDAQ 100-Performance seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 17.10.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 24 817,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, lag der NASDAQ 100-Kurs bei 23 712,07 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, betrug der NASDAQ 100-Kurs 20 394,13 Punkte.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 18,30 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 26 182,10 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 542,20 Punkten.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Die stärksten Aktien im NASDAQ 100 sind aktuell Alphabet A (ex Google) (+ 3,76 Prozent auf 286,79 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 3,74 Prozent auf 287,35 USD), Tesla (+ 2,27 Prozent auf 413,54 USD), Regeneron Pharmaceuticals (+ 2,24 Prozent auf 709,06 USD) und Amgen (+ 2,01 Prozent auf 343,52 USD). Die Verlierer im NASDAQ 100 sind hingegen Netflix (-90,05 Prozent auf 110,68 USD), Booking (-3,51 Prozent auf 4 870,61 USD), QUALCOMM (-2,93 Prozent auf 168,89 USD), Enphase Energy (-2,89 Prozent auf 27,85 USD) und Airbnb (-2,86 Prozent auf 118,53 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im NASDAQ 100 derzeit am höchsten. 21 682 848 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 3,978 Bio. Euro den größten Anteil.

Dieses KGV weisen die NASDAQ 100-Werte auf

Unter den NASDAQ 100-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie mit 5,69 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die The Kraft Heinz Company-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,44 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at