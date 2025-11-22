Airbnb Aktie
WKN DE: A2QG35 / ISIN: US0090661010
|
22.11.2025 05:44:15
Airbnb Chief Technology Officer Aristotle Balogh To Step Down In December 2025
(RTTNews) - Airbnb Inc. disclosed in a regulatory filing on Friday that on November 18, 2025, Aristotle Balogh notified the company of his decision to step down from his role as Chief Technology Officer in December 2025. He has agreed to remain with Airbnb through at least February 2026 in an advisory, non-executive capacity to support the transition and provide other services.
Airbnb expressed its gratitude to Balogh for his seven years of dedicated service and his leadership as Chief Technology Officer.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Airbnbmehr Nachrichten
|
17.11.25
|Verluste in New York: NASDAQ 100 am Nachmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.11.25
|Airbnb-Aktie wenig bewegt: Magere Zuwächse überzeugen Anleger dennoch (finanzen.at)
|
07.11.25
|S&P 500-Papier Airbnb-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Airbnb von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
06.11.25
|Ausblick: Airbnb gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
31.10.25
|S&P 500-Titel Airbnb-Aktie: So viel hätte eine Investition in Airbnb von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
24.10.25
|Italy considers increasing taxes on Airbnb-style rentals (Financial Times)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Airbnb verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
14.10.25
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.at)