AKTIE IM FOKUS 2: Starke Gewinne bei Delivery Hero schmelzen deutlich zusammen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt sehr schwachen Aktien von Delivery Hero sind am Freitag auf Achterbahnfahrt gegangen. Die Papiere des Essenlieferanten hatten sich zunächst dank eines positiven Analystenkommentars auf Erholungskurs begeben und waren in der Spitze um fast 16 Prozent nach oben geschnellt. Damit hatten sie auch die 21-Tage-Durchschnittslinie übersprungen, die den kurzfristigen Trend beschreibt.

Ein Medienbericht über einen Anteilverkauf durch den Großaktionär radierte jedoch die Gewinne am späten Nachmittag schlagartig aus, und die Papiere fielen um mehr als zwei Prozent. Zum Handelsschluss hin beruhigten sich die Gemüter, sodass am Ende ein Plus von 3,5 Prozent zu Buche stand. Damit sicherten sich die Aktien von Delivery Hero noch den zweiten Platz im Index der mittelgroßen Werte MDAX, der mit moderaten Gewinnen aus dem Handel ging.

Grund für die Talfahrt zum Handelsende hin war ein Kreise-Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg. Demnach habe Großaktionär Prosus angeboten, seine Beteiligung an dem Essenlieferanten zu veräußern, um den Weg für die behördlichen Genehmigungen für die Übernahme von Just Eat Takeaway (Just Eat Takeawaycom) zu ebnen, hieß es unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Die Europäische Kommission habe Prosus gedrängt, seine Beteiligung an Delivery Hero deutlich zu reduzieren oder zu veräußern.

Ein Sprecher von Prosus sagte, man habe "nach konstruktiven Gesprächen mit der Europäischen Kommission Abhilfemaßnahmen vorgelegt, welche die in der vorläufigen Bewertung geäußerten Bedenken direkt und umfassend ausräumen", um die erste von zwei Zulassungen für eine Übernahme von Just Eat Takeaway zu erhalten.

Auch von der Europäischen Union hieß es, dass Prosus Abhilfemaßnahmen vorgelegt habe. Die Frist für die Überprüfung der Übernahme sei bis zum 11. August verlängert worden.

Im frühen Handel hatte UBS-Analyst Jo Barnet-Lamb den Anlegern noch etwas Mut gemacht, dass sich das Sorgenkind Baemin zumindest in die richtige Richtung bewegt. Der Marktanteil der südkoreanischen Essenlieferplattform von Delivery Heros Tochter Woowa sei nämlich im Juni gestiegen.

Die schwache Entwicklung von Baemin sei ein wesentlicher Belastungsfaktor für die Aktie von Delivery Hero - nebst hartem Wettbewerb in der MENA-Region (Naher Osten und Nordafrika). Vor diesem Hintergrund werde der Portfoliowert der Berliner aktuell vernachlässigt, so der UBS-Experte.

Sein leicht gesenktes Kursziel liegt mit 38 Euro deutlich über dem aktuellen Xetra-Niveau. Entsprechend blieb er bei seiner Kaufempfehlung.