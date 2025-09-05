Delivery Hero Aktie
|24,81EUR
|0,68EUR
|2,82%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der MDax-Konzern dürfte von neuen Richtlinien der Behörden in Dubai für Online-Essenslieferdienste profitieren, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Regeln dürften die Strategie von Konkurrent Meituan im Zaum halten./niw/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
40,50 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
24,88 €
|
Abst. Kursziel*:
62,78%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
24,81 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
63,24%
|
Analyst Name::
Giles Thorne
|
KGV*:
-
