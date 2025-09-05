NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 40,50 Euro belassen. Der MDax-Konzern dürfte von neuen Richtlinien der Behörden in Dubai für Online-Essenslieferdienste profitieren, schrieb Giles Thorne in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die neuen Regeln dürften die Strategie von Konkurrent Meituan im Zaum halten./niw/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.09.2025 / 11:36 / ET



