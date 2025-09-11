Delivery Hero Aktie

25,72EUR -0,03EUR -0,12%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43

11.09.2025 10:34:16

Delivery Hero Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Outperform" mit einem Kursziel von 41 Euro belassen. Analystin Annick Maas und ihr Kollege Christophe Cherblanc präsentierten in einer am Donnerstag vorliegenden Studie einen Fragenkatalog zu einzelnen Werten aus dem europäischen Internet- und Mediensektor. Beim Essenslieferdienst Delivery Hero drehen sich die Fragen um aktuelle Trends in den verschiedenen Weltregionen, vor allem aber in Südkorea und den Märkten in der Region Nahost und Nordafrika./tih/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.09.2025 / 15:47 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.09.2025 / 05:00 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Delivery Hero Outperform
Unternehmen:
Delivery Hero 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
41,00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
25,87 € 		Abst. Kursziel*:
58,48%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
25,72 € 		Abst. Kursziel aktuell:
59,41%
Analyst Name::
Annick Maas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

