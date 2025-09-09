Delivery Hero Aktie
|26,63EUR
|-0,03EUR
|-0,11%
WKN DE: A2E4K4 / ISIN: DE000A2E4K43
Delivery Hero Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Delivery Hero auf "Buy" mit einem Kursziel von 35 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der Essenslieferant auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Bechtle, Knorr-Bremse, Ströer und Zalando./tih/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2025 / 08:50 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Buy
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
35,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
26,66 €
|
Abst. Kursziel*:
31,28%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26,63 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
31,43%
|
Analyst Name::
Natasha Brilliant
|
KGV*:
-
Analysen zu Delivery Heromehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Delivery Hero
|26,63
|-0,11%
