NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Delivery Hero von 29 auf 34 Euro angehoben und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Marcus Diebel hält den Verkauf der Prosus-Beteiligung an dem Lieferdienst an einen strategischen Käufer für das wahrscheinlichste Szenario, wie er in einer am Mittwoch vorliegenden Studie schrieb. Ein Verkauf über den Markt durch die Beteiligungsgesellschaft oder der Erwerb der Beteiligung durch Delivery Hero selbst seien dagegen eher unwahrscheinlich./mf/tav
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.09.2025 / 20:19 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.09.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Delivery Hero Overweight
|
Unternehmen:
Delivery Hero
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
26,29 €
|
Abst. Kursziel*:
29,33%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
26,56 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
28,01%
|
Analyst Name::
Marcus Diebel
|
KGV*:
-
