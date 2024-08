AKTIE IM FOKUS: Cisco-Anleger höchst erfreut über positiven Ausblick

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Aktien von Cisco kommen am Donnerstag nach dem vorgelegten Quartalsbericht aus ihrem Tal. Hatten sie zuletzt mit 44,50 US-Dollar noch den tiefsten Stand seit 21 Monaten erreicht, ging es nun um fast acht Prozent nach oben. Der am Mittwochabend vom Unternehmen vorgelegte Ausblick überraschte Anleger positiv. Als Spitzenreiter im Dow Jones Industrial übersprangen sie erstmals seit Ende Januar wieder die 200-Tage-Durchschnittsinie, die bei charttechnisch orientierten Anlegern ein beliebter langfristiger Trendindikator ist. Der Tagesrekord von 50,28 Dollar war der höchste Stand seit fünf Monaten.

Cisco stellte für das laufende Quartal Erlöse zwischen 13,65 und 13,85 Milliarden Dollar in Aussicht. Der Netzwerk-Ausrüster übertraf damit die Erwartungen der Wall Street, die nur am unteren Ende dieser Spanne lagen. Der optimistische Ausblick des Branchen-Schwergewichts könnte signalisieren, dass die Ausgaben für IT-Infrastruktur wieder in Gang kommen. Dies passte zur generell wieder besseren Stimmung im US-Technologiesektor. Der davon geprägte Index NASDAQ 100 steuert nach seiner Kursdelle von Anfang August auf den sechsten Gewinntag in Folge zu.

Neben dem Ausblick traf auch das Abschneiden im vierten Geschäftsquartal am Markt auf Applaus. Analyst Tal Liani von Bank of America attestierte Cisco solide Resultate mit Anzeichen einer normalisierten Nachfrage, was das Wachstum wieder beschleunigen sollte. Der Auftragstrend verbessere sich mit einem Wachstum der Bestellungen um 6 Prozent, nach einer Stagnation im Vorquartal und einem Rückgang um 14 Prozent im Vorjahresquartal.

Laut Liani bringen die überzeugenden Nachrichten für die Aktien eine gute Kaufgelegenheit mit sich, auch vor dem Hintergrund seiner Wachstumserwartungen und der Aussicht auf Margenverbesserungen. Denn sie hätten sich seit Jahresbeginn viel schwächer entwickelt als die Nasdaq-Börse insgesamt. Trotz der schwungvollen Erholung um Donnerstag ist die Jahresbilanz von Cisco noch nicht ausgeglichen, während der Nasdaq 100 in diesem Jahr gut 15 Prozent gewonnen hat.

Der Experte bleibt bei seiner Kaufempfehlung mit einem Kursziel von 60 US-Dollar, was noch etwa ein Fünftel an Kurspotenzial verspricht./tih/la/he