AKTIE IM FOKUS: Dürr-Erholung holt Schwung - Gleich zwei Kaufempfehlungen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Positive Analystenstimmen haben am Freitag der jüngsten Erholung des Dürr-Aktienkurses (Dürr) neuen Schwung gegeben. Im frühen Handel trieben zwei Kaufempfehlungen die Aktien um sechs Prozent nach oben auf 19,46 Euro. Vom Tief seit Mai 2020, das sie am Dienstag erreicht hatten, konnten sie sich zuletzt schon etwas erholen. Mehr als zehn Prozent haben sie nun schon wieder zugelegt.

Kaufempfehlungen gab es am Freitag von der britischen Bank HSBC und dem Analyehaus Kepler Cheuvreux. Mit Zielen von 26 und 25 Euro sehen die Experten auch nach der positiven Reaktion am Freitag noch bis zu einem Drittel an Kurspotenzial für die Aktien.

In der Kepler-Studie hieß es, eine Bodenbildung auf den Märkten, Maßnahmen zur Selbstoptimierung und eine Neuausrichtung des Portfolios rechtfertigten eine Neubewertung der Aktien. Als Kurstreiber wurden in der Studie auch erholte Auftragseingänge bei der Holzverarbeitungstochter Homag genannt./tih/jha/