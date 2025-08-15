Dürr Aktie
|22,10EUR
|-0,10EUR
|-0,45%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für die Aktien des Anlagenbauers Dürr von 41 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Rückenwind durch die um ein Quartal nach vorne geschobene Bewertung sei stärker als der Gegenwind durch niedrigere Schätzungen für die kurzfristige Entwicklung, schrieb Philippe Lorrain in einer Einschätzung am Freitag. Der Analyst berücksichtigt auch die Netto-Einnahmen von 250 Millionen Euro aus der Dekonsolidierung des Umweltgeschäfts. Diese sollte im Schlussquartal 2025 über die Bühne gehen./ajx/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 15.08.2025 / 15:00 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.08.2025 / 16:00 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Outperform
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
42,00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
22,40 €
|
Abst. Kursziel*:
87,50%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
22,10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
90,05%
|
Analyst Name::
Philippe Lorrain
|
KGV*:
-
