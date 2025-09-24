Dürr Aktie
|20,40EUR
|-0,05EUR
|-0,24%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Buy
MÜNCHEN (dpa-AFX Analyser) - Die Baader Bank hat die Einstufung für Dürr nach einer Analystenkonferenz auf "Buy" mit einem Kursziel von 34 Euro belassen. Der Finanzchef des Anlagenbauers habe die im Juli angepasste Prognose für das laufende Jahr bestätigt, schrieb Peter Rothenaicher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Auftragseingang bleibe allerdings gedämpft. Mit einer spürbaren Erholung sei nicht vor dem zweiten Halbjahr 2026 zu rechnen./rob/niw/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.09.2025 / 08:05 / CEST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Buy
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Baader Bank
|
Kursziel:
34,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20,45 €
|
Abst. Kursziel*:
66,26%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
66,67%
|
Analyst Name::
Peter Rothenaicher
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AGmehr Nachrichten
|
23.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: Schlussendlich Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
09.09.25
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
09.09.25
|EQS-PVR: Dürr Aktiengesellschaft: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung (EQS Group)
|
05.09.25
|XETRA-Handel: SDAX zum Ende des Freitagshandels in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
05.09.25
|Zuversicht in Frankfurt: SDAX-Anleger greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
|
05.09.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: SDAX-Börsianer greifen am Mittag zu (finanzen.at)
|
02.09.25
|Zurückhaltung in Frankfurt: SDAX verliert zum Handelsstart (finanzen.at)
|
26.08.25
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge (finanzen.at)