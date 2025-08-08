Dürr Aktie
|22,70EUR
|0,40EUR
|1,79%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204
Dürr Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate hätten nun nicht mehr überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Für das zweite Halbjahr erwartet der Experte wegen steigender Umsätze höhere Margen in allen Sparten des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen./la/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2025 / 08:08 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Dürr AG Hold
|
Unternehmen:
Dürr AG
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
24,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
22,55 €
|
Abst. Kursziel*:
6,43%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
22,70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5,73%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Dürr AGmehr Nachrichten
|
30.07.25
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verliert letztendlich (finanzen.at)
|
30.07.25
|Börse Frankfurt in Rot: Das macht der SDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
24.07.25
|Dürr-Aktie tiefer: Verhaltener Auftragseingang - Ausblick für 2025 angepasst (dpa-AFX)
|
24.07.25
|ROUNDUP: Dürr rechnet mit weniger Aufträgen - Kunden wegen Zöllen verunsichert (dpa-AFX)
|
24.07.25
|WDH 2/Dürr senkt Auftragszielspanne - Kunden wegen Zöllen verunsichert (dpa-AFX)
|
24.07.25
|SDAX-Handel aktuell: SDAX am Donnerstagmittag in der Verlustzone (finanzen.at)
|
24.07.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: SDAX sackt zum Start des Donnerstagshandels ab (finanzen.at)
|
23.07.25
|EQS-Adhoc: Dürr AG korrigiert Prognose für Auftragseingang; Umsatz- und Ergebnisprognose bestätigt (EQS Group)
Analysen zu Dürr AGmehr Analysen
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.07.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.07.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|24.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|25.07.25
|Dürr Kaufen
|DZ BANK
|24.07.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|24.07.25
|Dürr Buy
|Warburg Research
|11.07.25
|Dürr Buy
|Baader Bank
|07.07.25
|Dürr Outperform
|Bernstein Research
|24.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|16.07.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|08.07.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
|15.05.25
|Dürr Hold
|Deutsche Bank AG
|13.05.25
|Dürr Neutral
|UBS AG
Aktien in diesem Artikel
|Dürr AG
|22,75
|2,02%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:44
|Rheinmetall Buy
|Deutsche Bank AG
|11:43
|Merck Kaufen
|DZ BANK
|11:43
|Novo Nordisk Halten
|DZ BANK
|11:41
|Aurubis Kaufen
|DZ BANK
|11:40
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|11:40
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|11:26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:25
|Jungheinrich Outperform
|Bernstein Research
|11:23
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|11:23
|Scout24 Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:19
|SAF-HOLLAND Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:18
|GFT Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:17
|Deutsche Telekom Buy
|Deutsche Bank AG
|11:09
|BBVA Buy
|Deutsche Bank AG
|11:08
|Santander Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|1&1 Buy
|Deutsche Bank AG
|11:06
|Henkel vz. Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:05
|Nestlé Add
|Baader Bank
|11:04
|SUSS MicroTec Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Volkswagen Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:01
|Rheinmetall Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|11:00
|Allianz Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10:58
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|10:27
|DEUTZ Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:20
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|10:15
|Carl Zeiss Meditec Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|10:13
|Nutrien Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Eni Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:12
|Shell Buy
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|TotalEnergies Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:11
|BP Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|Rheinmetall Hold
|Warburg Research
|10:07
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Sector Perform
|RBC Capital Markets
|10:07
|Bechtle Buy
|Warburg Research
|10:06
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10:05
|Rheinmetall Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|09:38
|RTL Market-Perform
|Bernstein Research
|09:11
|Diageo Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|08:58
|Bechtle Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:34
|Bechtle Buy
|Baader Bank
|08:33
|Jungheinrich Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:26
|Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:22
|Rheinmetall Buy
|UBS AG
|08:20
|CTS Eventim Buy
|UBS AG
|08:17
|Schneider Electric Buy
|UBS AG
|08:16
|Siemens Buy
|UBS AG
|08:10
|Carl Zeiss Meditec Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:56
|IONOS Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:53
|Scout24 Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:35
|Sanofi Overweight
|JP Morgan Chase & Co.