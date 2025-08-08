FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Dürr nach endgültigen Geschäftszahlen zum zweiten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 24 Euro belassen. Die Resultate hätten nun nicht mehr überrascht, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Freitag vorliegenden Nachbetrachtung. Für das zweite Halbjahr erwartet der Experte wegen steigender Umsätze höhere Margen in allen Sparten des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen./la/mis



