Dürr Aktie

19,74EUR -1,01EUR -4,87%
WKN: 556520 / ISIN: DE0005565204

10.10.2025 21:20:16

Dürr Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die schweizerische Großbank UBS hat die Einstufung für Dürr auf "Neutral" mit einem Kursziel von 22,50 Euro belassen. Aktuell gebe es keine eindeutigen Kurstreiber für die Aktien des Herstellers von Lackieranlagen und Holzbearbeitungsmaschinen, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie. Daher werde die Stimmung gegenüber Dürr weitgehend von der immer noch eher zurückhaltenden Stimmung gegenüber deutschen Automobilherstellern geprägt, schrieb Sven Weier in einer am Freitag vorliegenden Studie./rob/la/he

Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2025 / 12:07 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Dürr AG Neutral
Unternehmen:
Dürr AG 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
22,50 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
19,76 € 		Abst. Kursziel*:
13,87%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
19,74 € 		Abst. Kursziel aktuell:
13,98%
Analyst Name::
Sven Weier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

