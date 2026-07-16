Aktie im Plus: Bajaj Mobility steigerte Umsatz im 2. Quartal weiter

Die Bajaj Mobility, früher Pierer Mobility, hat ihren Umsatz weiter gesteigert.

Im zweiten Quartal lag der Umsatz des Motorradherstellers Bajaj Mobility laut vorläufigen Zahlen bei 370 Mio. Euro nach 330 Mio. im ersten Quartal und 231 Mio. in der entsprechenden Vorjahresperiode, wie die KTM-Mutter am Mittwochabend mitteilte. Im gesamten ersten Halbjahr lag der Umsatz der Motorradsparte bei 700 Mio. und damit in etwa doppelt so hoch wie im ersten Halbjahr 2025 (373 Mio).

Der Konzern verkaufte den Angaben zufolge im zweiten Quartal 48.672 Motorräder der Marken KTM, Husqvarna Motorcycles und GASGAS außerhalb des indischen Marktes, was einer Steigerung von 71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr und einer Steigerung von 21 Prozent im Vergleich zum ersten Quartal 2026 entspricht.

Die operativen Ergebnismargen dürften laut den vorläufigen Zahlen im Jahresabstand deutlich ins Plus gedreht haben. Für das zweiten Quartal 2026 erwartet die Gesellschaft eine EBITDA-Marge von rund 8,7 Prozent und für das gesamte erste Halbjahr von rund 5,4 Prozent. Abzüglich der Sanierungsgewinne waren die Margen im Vorjahr negativ. Zum operativen Gewinn und Konzernergebnis machte das Unternehmen vorerst keine Angaben. Die Präsentation der endgültigen Zahlen für das zweite Quartal ist für den 27. August angesetzt.

Im Wiener Handel notierte die Bajaj Mobility-Aktie schlussendlich 4,06 Prozent höher bei 20,75 Euro.

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