Aktien-Analyse: Deutsche Bank AG bewertet DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für DHL Group nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 49,50 Euro belassen. Es gebe keine Anzeichen für eine Erholung des Geschäftskundenbereichs und eine Aufstockung der Lagerbestände, schrieb Analyst Andy Chu in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Sollte letzteres doch noch geschehen, dürfte die Aktie schnell positiv reagieren. Die Zahlen lägen derweil deutlich unter den Konsensschätzungen. Angesichts des operativen Ergebnisausblicks (Ebit) dürfte die diesbezügliche Konsensprognose für 2024 um rund fünf Prozent sinken.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von DHL Group (ex Deutsche Post) nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:33 Uhr 5,6 Prozent auf 39,35 EUR. Also hat der Anteilsschein noch Spielraum von 25,81 Prozent nach oben gerechnet zum festgelegten Kursziel. Zuletzt wechselten 3 415 873 DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktien den Besitzer. Das Papier gab seit Jahresbeginn 2024 um 12,3 Prozent nach. DHL Group (ex Deutsche Post) wird die nächste Bilanz für Q4 2023 voraussichtlich am 06.03.2024 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 07:36 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.