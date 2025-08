NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für DHL Group von 49,00 auf 48,50 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Overweight" belassen. Laut Analystin Alexia Dogani werden die entschiedenen Kostenmaßnahmen im herausfordernden Umfeld unterschätzt. Sie bekräftigte daher in einer am Mittwoch vorliegenden Studie ihr Anlageurteil nach den vorgelegten Quartalszahlen und sieht DHL gut aufgestellt, um kurzfristige Risiken in den Griff zu bekommen. Zudem sei der Logistikkonzern eine Möglichkeit, um von einer möglichen konjunkturellen Erholung, vor allem in Europa, zu profitieren./rob/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.08.2025 / 19:25 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2025 / 00:15 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.