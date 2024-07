Aktien-Analyse: Warburg Research bewertet Commerzbank-Aktie

Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Commerzbank vor Zahlen für das zweite Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 17 Euro belassen. Analyst Andreas Pläsier rechnet in einer am Dienstag vorliegenden Studie mit einem robusten Quartal sowie mit einer geringeren Risikovorsorge für mögliche Kreditausfälle.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der Commerzbank-Aktie zur Zeit der Analyse

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 09:37 Uhr um 0,2 Prozent auf 14,40 EUR ab. Daher zeigt die Aktie noch Potenzial nach oben: 18,10 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 334 863 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für den Anteilsschein ging es seit Jahresanfang 2024 um 37,2 Prozent aufwärts. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2024 dürfte Commerzbank am 07.08.2024 vorlegen.

HAMBURG (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2024 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MESZ



