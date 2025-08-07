Deutsche Bank AG: Commerzbank-Aktie erhält Buy

Deutsche Bank AG hat die Commerzbank-Aktie unter die Lupe genommen, und hier sind die detaillierten Ergebnisse.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Commerzbank auf "Buy" mit einem Kursziel von 33 Euro belassen. Benjamin Goy attestierte dem Bankhaus in einer am Donnerstag vorliegenden Studie ein gutes zweites Quartal. Er verwies außerdem auf das angehobene Ziel für den diesjährigen Nettogewinn. Grundlage dafür sei das erwartungsgemäß angehobene Ziel für den Zinsüberschuss.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Commerzbank-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 14:57 Uhr 3,8 Prozent auf 32,97 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 0,09 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1 843 501 Commerzbank-Aktien. Bei der Aktie schlägt seit Beginn des Jahres 2025 ein Plus von 115,1 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Commerzbank am 06.11.2025 vorlegen.

