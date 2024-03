Aktien Schweiz knapp behauptet - ABB und Givaudan ex Dividende

ZÜRICH (Dow Jones)--Knapp behauptet hat der schweizerische Aktienmarkt den Handel am Montag beendet. Der SMI verlor 0,1 Prozent auf 11.637 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich elf Kursverlierer und neun -gewinner gegenüber. Umgesetzt wurden 18,63 (zuvor: 18,52) Millionen Aktien.

Händler berichteten von einem ruhigen Handel wegen der anstehenden Feiertage und der Osterferien. Am Karfreitag bleibt die Börse ebenso geschlossen wie am Ostermontag. In einzelnen, zuletzt gut gelaufenene Aktien hätten Anleger Gewinne mitgenommen. Das betraf unter anderem die Lonza-Aktie (-0,7%), die seit Beginn des Jahres um fast 50 Prozent gestiegen ist.

Als Stütze des SMI zeigte sich die schwergewichtete Nestle-Aktie, die um 0,4 Prozent höher schloss.

Sonova verbilligten sich um 2,1 Prozent. Die Analysten der UBS hatten ihre Gewinnschätzungen gesenkt und ihre Verkaufsempfehlung für die Aktie bekräftigt.

ABB (-2,3% bzw -1 Franken) und Givaudan (-1% bzw -39 Franken) standen optisch stärker unter Druck. Die beiden Titel wurden allerdings mit Dividendenabschlägen von 0,87 und 68 Franken gehandelt.

Die Aktien der UBS profitierten etwas von steigenden Marktzinsen. Sie rückten um 1,4 Prozent vor.

Nach dem starken Börsendebüt vom Freitag zeigten sich die Aktien von Galderma nun kaum verändert.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 25, 2024 12:41 ET (16:41 GMT)