VAT Aktie
WKN DE: A2AGGY / ISIN: CH0311864901
|Kursentwicklung im Fokus
|
17.11.2025 09:29:01
Pluszeichen in Zürich: SLI zum Start im Plus
Am Montag tendiert der SLI um 09:11 Uhr via SIX 0,14 Prozent stärker bei 2 054,71 Punkten. Zuvor ging der SLI 0,032 Prozent fester bei 2 052,50 Punkten in den Handel, nach 2 051,84 Punkten am Vortag.
Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 2 052,41 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 2 055,79 Punkten verzeichnete.
So bewegt sich der SLI seit Jahresbeginn
Noch vor einem Monat, am 17.10.2025, erreichte der SLI einen Wert von 2 035,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, notierte der SLI bei 2 000,59 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SLI stand am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, bei 1 912,16 Punkten.
Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 6,93 Prozent. Bei 2 146,62 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des SLI. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 721,32 Zählern registriert.
Das sind die Tops und Flops im SLI
Die stärksten Aktien im SLI sind derzeit Julius Bär (+ 1,32 Prozent auf 58,26 CHF), Sonova (+ 1,13 Prozent auf 205,00 CHF), Sandoz (+ 0,77 Prozent auf 55,26 CHF), Holcim (+ 0,76 Prozent auf 72,00 CHF) und UBS (+ 0,49 Prozent auf 31,03 CHF). Flop-Aktien im SLI sind hingegen Logitech (-0,68 Prozent auf 93,84 CHF), Swiss Re (-0,58 Prozent auf 144,70 CHF), VAT (-0,57 Prozent auf 328,70 CHF), Schindler (-0,35 Prozent auf 284,00 CHF) und Geberit (-0,25 Prozent auf 626,80 CHF).
Die teuersten SLI-Unternehmen
Im SLI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 152 956 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 247,127 Mrd. Euro weist die Roche-Aktie im SLI derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.
Dieses KGV weisen die SLI-Titel auf
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SLI weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Swiss Re-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 11,07 erwartet. Die Zurich Insurance-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.
Redaktion finanzen.at
