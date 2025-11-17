Gute Stimmung in Zürich: Anleger lassen SMI zum Start des Montagshandels steigen

Der SMI setzt seine Gewinnserie vom Vortag auch am ersten Tag der Woche fort.

Der SMI legt im SIX-Handel um 09:12 Uhr um 0,08 Prozent auf 12 644,52 Punkte zu. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 1,471 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,011 Prozent auf 12 632,90 Punkte an der Kurstafel, nach 12 634,30 Punkten am Vortag.

Der SMI erreichte heute sein Tageshoch bei 12 651,67 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 12 631,65 Punkten lag.

SMI-Performance auf Jahressicht

Der SMI bewegte sich noch vor einem Monat, am 17.10.2025, bei 12 644,49 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.08.2025, wies der SMI einen Stand von 12 074,33 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.11.2024, stand der SMI bei 11 627,04 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 gewann der Index bereits um 8,78 Prozent. Bei 13 199,05 Punkten markierte der SMI bislang ein Jahreshoch. Bei 10 699,66 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im SMI

Die stärksten Aktien im SMI sind derzeit Sonova (+ 1,13 Prozent auf 205,00 CHF), Holcim (+ 0,76 Prozent auf 72,00 CHF), UBS (+ 0,49 Prozent auf 31,03 CHF), Novartis (+ 0,23 Prozent auf 104,66 CHF) und Alcon (+ 0,23 Prozent auf 61,84 CHF). Auf der Verliererseite im SMI stehen derweil Logitech (-0,68 Prozent auf 93,84 CHF), Swiss Re (-0,58 Prozent auf 144,70 CHF), Geberit (-0,25 Prozent auf 626,80 CHF), Lonza (-0,22 Prozent auf 543,20 CHF) und Swisscom (-0,17 Prozent auf 581,00 CHF).

Diese SMI-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im SMI sticht die UBS-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via SIX 152 956 Aktien gehandelt. Die Roche-Aktie hat im SMI mit 247,127 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Diese Dividenden zahlen die SMI-Aktien

2025 verzeichnet die Swiss Re-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 11,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI. Die Zurich Insurance-Aktie verzeichnet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 5,07 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

