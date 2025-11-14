Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Kursverlauf
|
14.11.2025 17:58:55
Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächelt zum Ende des Freitagshandels
Der SMI gab im SIX-Handel schlussendlich um 0,84 Prozent auf 12 634,30 Punkte nach. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,490 Bio. Euro. Zuvor ging der SMI 0,527 Prozent schwächer bei 12 673,80 Punkten in den Freitagshandel, nach 12 740,91 Punkten am Vortag.
Das Tageshoch des SMI betrug 12 742,32 Punkte, das Tagestief hingegen 12 547,68 Zähler.
SMI-Entwicklung auf Jahressicht
Auf Wochensicht gewann der SMI bereits um 1,93 Prozent. Vor einem Monat, am 14.10.2025, verzeichnete der SMI einen Wert von 12 434,81 Punkten. Der SMI verzeichnete vor drei Monaten, am 14.08.2025, den Wert von 12 001,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 14.11.2024, wies der SMI einen Stand von 11 783,65 Punkten auf.
Seit Jahresbeginn 2025 schlägt ein Plus von 8,69 Prozent zu Buche. Das SMI-Jahreshoch beträgt derzeit 13 199,05 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 10 699,66 Punkten verzeichnet.
SMI-Top-Flop-Aktien
Unter den Top-Aktien im SMI befinden sich derzeit Richemont (+ 5,85 Prozent auf 170,95 CHF), ABB (Asea Brown Boveri) (+ 0,46 Prozent auf 56,42 CHF), Logitech (-0,15 Prozent auf 94,48 CHF), Sika (-0,22 Prozent auf 155,25 CHF) und Kühne + Nagel International (-0,42 Prozent auf 155,35 CHF). Die Flop-Titel im SMI sind hingegen Sonova (-7,10 Prozent auf 202,70 CHF), Swiss Re (-5,36 Prozent auf 145,55 CHF), Holcim (-2,30 Prozent auf 71,46 CHF), Alcon (-1,88 Prozent auf 61,70 CHF) und Givaudan (-1,79 Prozent auf 3 397,00 CHF).
Welche SMI-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen
Im SMI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 6 589 708 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Roche-Aktie weist im SMI den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 251,141 Mrd. Euro.
Fundamentalkennzahlen der SMI-Werte im Fokus
Die Swiss Re-Aktie hat mit 11,55 2025 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SMI inne. Mit 4,99 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Zurich Insurance-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
