Sonova Aktie
WKN: 893484 / ISIN: CH0012549785
|Sonova-Investment im Blick
|
21.11.2025 10:04:50
SMI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurde die Sonova-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Sonova-Papier an diesem Tag bei 304,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,289 Sonova-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2025 auf 193,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 637,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,22 Prozent verringert.
Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Casimiro PT / Shutterstock.com
Nachrichten zu Sonova AGmehr Nachrichten
|
20.11.25
|Börse Zürich: Anleger lassen SMI zum Ende des Donnerstagshandels steigen (finanzen.at)
|
18.11.25
|Börse Zürich: SMI beendet die Sitzung im Minus (finanzen.at)
|
17.11.25