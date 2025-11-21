SMI-Papier Sonova-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Sonova von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurde die Sonova-Aktie via Börse SWX gehandelt. Zum Handelsende stand das Sonova-Papier an diesem Tag bei 304,00 CHF. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1 000 CHF in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 3,289 Sonova-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 20.11.2025 auf 193,90 CHF (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 637,83 CHF wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 36,22 Prozent verringert.

Der Sonova-Wert an der Börse wurde auf 11,61 Mrd. CHF beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

