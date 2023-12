Aktien Schweiz schließen gut behauptet - Kühne + Nagel fest

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet hat die Schweizer Börse am Dienstag geschlossen. Mit Spannung erwartete Inflationsdaten aus den USA entsprachen den Erwartungen, so dass von dieser Seite kein Impuls kam, ebenso entsprechend nicht von den US-Börsen. Nun wartet der Markt auf die Sitzungen der US-Notenbank sowie der Schweizerischen Nationalbank und der EZB am Mittwoch und Donnerstag. Angesichts der ambitionierten Zinssenkungserwartungen für kommendes Jahr könnten die Aussagen der Währungshüter enttäuschen.

Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 11.151 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 5 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 22,53 (Montag: 18,18) Millionen Aktien.

Auffallend im SMI waren Kühne + Nagel mit einem Plus von 3,1 Prozent. Die Bank of America hat die Aktie auf "Neutral" von "Underperform" hochgestuft.

Bei Gewinnern und Verlieren zeichnete sich kein Muster ab. Zu den stärksten Werten gehörten Logitech (+1,7%) und Givaudan (+0,7%), Schlusslicht waren Partners Group (-0,8%). Finanzwerte tendierten uneinheitlich. Während UBS 0,2 Prozent abgaben, stiegen Swiss Re um 0,8 Prozent und Zurich Insurance um 0,6 Prozent.

Die meisten Werte im SMI bewegten sich um weniger als 1 Prozent. Bei den Indexschwergewichten zeigten sich kaum Veränderungen, am meisten noch bei Novartis (+0,4%).

