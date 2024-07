Aktien-Tipp: So bewertet Goldman Sachs Group Inc. die Siemens Healthineers-Aktie

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Siemens Healthineers vor Quartalszahlen auf "Neutral" mit einem Kursziel von 57 Euro belassen. Das Wachstum des Medizintechnikkonzerns dürfte sich im dritten Geschäftsquartal auf 6,9 Prozent beschleunigt haben, schrieb Analyst Richard Felton in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Insgesamt entsprächen seine Prognosen weitgehend den Konsensschätzungen. Nur beim Gewinn je Aktie liege er leicht darunter wegen höherer Finanzierungskosten.

Im XETRA-Handel gewannen die Siemens Healthineers-Papiere um 12:03 Uhr 0,3 Prozent. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 5,91 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Der Tagesumsatz der Siemens Healthineers-Aktie belief sich zuletzt auf 43 574 Aktien. Der Anteilsschein kletterte seit Anfang des Jahres 2024 um 4,3 Prozent nach oben. Siemens Healthineers wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 31.07.2024 vorlegen.

