United Airlines Holdings Aktie
WKN DE: A1C6TV / ISIN: US9100471096
|US-Shutdown im Blick
|
29.10.2025 20:09:00
Aktien von Delta und JetBlue fester: US-Airlines spenden offenbar Mahlzeiten an Flughafenpersonal
Nach JetBlue-Angaben sollen mit der Aktion Angestellte der US-Verkehrssicherheitsbehörde TSA, Zoll- und Grenzschutzbeamte sowie das Personal der US-Luftfahrtbehörde FAA unterstützt werden. United verwies darauf, dass an den Drehkreuzen wie Chicago, Los Angeles, San Francisco und Washington Mahlzeiten an Flughafenmitarbeiter ausgegeben wurden.
Wegen der aktuellen Haushaltssperre in den USA wurden viele Mitarbeiter zwangsbeurlaubt oder arbeiten zunächst unbezahlt weiter. Am Dienstag hatten den Berichten zufolge viele Angestellte des Bundes wegen des seit rund vier Wochen andauernden Shutdowns einen ersten Gehaltsausfall.
Grund für den Shutdown ist der Haushaltsstreit zwischen Demokraten und Republikanern im Kongress, weswegen nach wie vor kein Etat für die Finanzierung von staatlichen Behörden und Institutionen steht.
An der NYSE legen Delta-Aktien zeitweise um 1,74 Prozent zu auf 58,87 US-Dollar, während United-Papiere an der NASDAQ um 1,86 Prozent steigen auf 96,71 US-Dollar. JetBlue-Titel verlieren hingegen 1,32 Prozent auf 4,105 US-Dollar.
/ngu/DP/zb
WASHINGTON (dpa-AFX)
