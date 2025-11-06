NASDAQ Composite Index-Wert JetBlue Airways-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in JetBlue Airways von vor 10 Jahren bedeutet

Investoren, die vor Jahren in JetBlue Airways-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

JetBlue Airways-Anteile wurden heute vor 10 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 26,09 USD. Bei einer 1 000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 38,329 JetBlue Airways-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 164,43 USD, da sich der Wert eines JetBlue Airways-Anteils am 05.11.2025 auf 4,29 USD belief. Mit einer Performance von -83,56 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Zuletzt verbuchte JetBlue Airways einen Börsenwert von 1,49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at