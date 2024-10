Aktien Zürich etwas fester - Lonza von Ausblick beflügelt

Von Steffen Gosenheimer

ZÜRICH (Dow Jones)--Am Schweizer Aktienmarkt ist es am Donnerstag leicht nach oben gegangen. Der SMI gewann 0,2 Prozent auf 12.173 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 11 Kursgewinner und 9 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 14,92 (Mittwoch: 13,23) Millionen Aktien.

Gebremst wurde der SMI vom Schwergewicht Nestle, das mit einem Minus von 0,7 Prozent schloss. Die Aktie dürfte von Tauschoperationen in Unilever gelitten haben, nachdem der Wettbewerber mit positiven Quartalsergebnissen überrascht hatte. SMI-Schlusslicht waren Sonova (-1,2%).

Tagessieger war die Lonza-Aktie mit einem Plus von 2,8 Prozent. Das Produktionsunternehmen rechnet im vierten Quartal mit einem beschleunigten Umsatzwachstum. Im dritten Quartal haben man von einer soliden Dynamik im Biologika-Geschäft profitiert, teilte das Unternehmen mit, ohne Zahlen zu nennen. Das Unternehmen, das in den Bereichen Pharma, Biotechnologie und Ernährung tätig ist, rechnet mit einem hohen Niveau an Vertragsabschlüssen.

Fest im Markt lagen Richemont (+1,9%) und Swatch (+2,9%). Aus dem Luxussegment hatte Hermes mit überraschend positiven Zahlen aufgewartet, zugleich wurde eine weitere Gewinnwarnung von Kering weggesteckt, auch, weil sie laut Analysten zu erwarten war.

Kuehne + Nagel stiegen um 1,8 Prozent und nahmen damit den dritten Platz im SMI ein. Hier sorgte eine angehobene Ergebnisprognose von Hapag-Lloyd für Auftrieb.

In der zweiten Reihe ging es für Temenos um 1,9 Prozent südwärts. Der Bankensoftwarehersteller hatte seine Prognosen für Umsatz, Softwarelizenzen und Cashflow für das Jahr gesenkt.

Galderma gewannen dagegen 1,3 Prozent mit der Nachricht eines Rekordumsatzes in den ersten neun Monaten. Zugleich bestätigte und präzisierte der Dermatologiekonzern die Umsatzprognose für das Gesamtjahr. Inficon büßten nach dem Drittquartalsbericht 1,5 Prozent ein. Die Analysten von Vontobel hatten auf die Zahlen mit einem niedrigeren Kursziel reagiert. Gut kamen dagegen die Quartalszahlen von Galenica an, der Kurs stieg um 2,7 Prozent.

