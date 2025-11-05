Galenica Aktie
WKN DE: A2DN0K / ISIN: CH0360674466
|Galenica-Investment im Blick
|
05.11.2025 10:05:10
SPI-Papier Galenica-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Galenica von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren wurden Galenica-Anteile an der Börse SWX gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 61,30 CHF. Bei einem 10 000-CHF-Investment vor 5 Jahren, besäße man nun 163,132 Galenica-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 04.11.2025 gerechnet (87,50 CHF), wäre die Investition nun 14 274,06 CHF wert. Damit hätte sich das Investment um 42,74 Prozent vermehrt.
Galenica war somit zuletzt am Markt 4,33 Mrd. CHF wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
