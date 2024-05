Aktienempfehlung: So bewertet Deutsche Bank AG die Infineon-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Infineon nach Zahlen von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Kappung der Jahresziele sei keine Überraschung gewesen, andere Aspekte seien interessanter, schrieb Analyst Johannes Schaller in einer am Mittwoch vorliegenden Studie zum Münchener Chiphersteller. Er verwies auf die Sicht in die Zukunft und hier auf ein gesundes Wachstum und eine erwartete Margenausweitung in das Geschäftsjahr 2025 hinein.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Infineon-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Infineon-Aktie wies um 14:51 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 1,6 Prozent auf 35,80 EUR abwärts. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 22,92 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. 2 431 701 Infineon-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Das Papier verlor seit Beginn des Jahres 2024 4,3 Prozent. Am 05.08.2024 werden die Kennzahlen für Q3 2024 voraussichtlich präsentiert.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.05.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.05.2024 / 08:41 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.